Sverige vil lette skatter og styrke velfærd i budget for 2021

Den svenske finansminister har mandag morgen præsenteret rekordbudget, der skal sætte gang i hjulene i 2021.

Mandag morgen blev svenskerne klogere på, hvad regeringen vil gøre for at sætte gang i hjulene i 2021, når coronapandemien forhåbentlig har sluppet sit tag i Sveriges hårdt pressede økonomi.

På et pressemøde oplyser finansminister Magdalena Andersson (S), at regeringen vil pumpe 105 milliarder svenske kroner - 75 milliarder danske kroner - ind i økonomien næste år. Pengene skal gå til at sætte gang i hjulene efter coronakrisen.

Det skriver medierne SVT og Expressen.

Ifølge den svenske regering vil økonomien skrumpe 4,6 procent i 2020 på grund af coronakrisen. Dermed ser Sverige ud til at slippe nådigere end en lang række andre lande i Europa.

Ifølge regeringen vil det alligevel kræve noget ekstra at få økonomien på benene igen i 2021.

- Vi har en historisk mulighed for at gennemføre ændringer. Det handler om store investeringer i hele landet, siger finansminister Magdalena Andersson på pressemødet.

Den svenske regering oplyser, at den vil fokusere på at skabe job, styrke velfærden og i øvrigt investere i den grønne omstilling.

Store dele af budgettet for 2021 var allerede kendt før mandagens pressemøde.

Tidligere på måneden kom det blandt andet frem, at centrum-venstre-regeringen var nået til enighed om at styrke ældreomsorgen med fire milliarder svenske kroner.

Den svenske regering vurderer, at planen vil resultere i, at 75.000 flere vil komme i job næste år.

Samtidig vil bruttonationalproduktet - et udtryk for størrelsen på landets økonomi - være 2,3 procentpoint højere, end hvis ikke regeringen gjorde noget for at stimulere genopretningen.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

/ritzau/