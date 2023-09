Sverige overvejer at sende kampfly til Ukraine

Den svenske regering vil bede landets forsvar om at undersøge forudsætningerne for at sende Gripen-kampfly til Ukraine.

Det erfarer Sveriges Radios nyhedsudsendelse Ekot tirsdag.

En beslutning om at foretage en sådan undersøgelse ventes snart at blive taget, måske torsdag.

Det skal blandt andet afklares, hvordan en donation vil påvirke Sveriges evne til at forsvare sig, og hvor hurtigt der kan findes erstatninger for flyene.

Ifølge Ekot har Ukraine udtrykt et ønske om at modtage mellem 16 og 18 af de svenskproducerede kampfly.

Spørgsmålet om en svensk donation af kampfly til Ukraine har stået åbent et stykke tid.

Under den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyjs besøg i Sverige i august stod Gripen-kampflyene højt på dagsordenen.

Men statsminister Ulf Kristersson sagde, at der endnu ikke var blevet givet løfter om kampflydonationer.

- Sverige er et geografisk stort land, vi skal forsvare os selv, og vi er endnu ikke med i Nato, sagde Ulf Kristersson i august til TV4.

- Det er en balancegang imellem, hvad vi kan undvære til dem, og hvad vi skal have selv.

Forsvarsminister Pål Jonson har dog udtalt, at der igennem "et længere stykke tid" er blevet set nærmere på spørgsmålet.

Danmark har besluttet at sende 19 F-16-fly afsted til Ukraine.

En større koalition af lande er gået sammen om at træne ukrainske piloter, og nogle af landene - heriblandt Danmark - sender også kampfly.

Der har været meldinger om, at ukrainske styrker i sidste uge har vundet frem ved frontlinjen mod syd.

De ukrainske styrker har hen over sommeren lanceret en modoffensiv. Det har dog ikke umiddelbart resulteret i, at store områder er blevet generobret.

