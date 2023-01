Sverige overvejer testkrav for indrejsende fra Kina

Sverige forbereder sig på at indføre rejserestriktioner for indrejsende fra Kina.

Det oplyser landets regeringskontor i en pressemeddelelse ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Sundhedsminister Jakob Forssmed udtaler i pressemeddelelsen, at regeringen har bedt landets sundhedsstyrelse om at "komme med forslag til tiltag".

- Regeringen har givet Folkhälsomyndigheten til opgave at analysere situationen i Kina og konsekvenserne for Sverige samt at komme med forslag til tiltag, herunder eventuelle rejserestriktioner, siger Jakob Forssmed fra Kristdemokraterna.

Én af restriktionerne kan være, at rejsende skal fremvise en negativ coronatest før indrejse, skriver TT.

Kina lempede for nylig på landets coronarestriktioner, og landet kæmper nu med udbredt smitte.

Som følge af det har flere lande valgt at indføre testkrav specifikt for rejsende fra Kina. Det er blandt andet lande som Storbritannien, Frankrig, Spanien og Italien.

Den britiske avis The Independent skriver mandag aften, at testkravet omfatter en coronatest, som skal tages højst to dage før afrejse fra Kina. Indrejsende vil dermed ikke blive afkrævet at tage en coronatest, når de lander i en britisk lufthavn.

Også lande i nærområdet som Indien, Taiwan og Sydkorea har indført testkrav for indrejsende fra Kina.

I Danmark har myndighederne ikke meldt ud, om der skal indføres lignende indrejserestriktioner for Kina.

Henrik Ullum, som er direktør for Statens Serum Institut (SSI), sagde i sidste uge, at man holder øje med, hvordan situationen udvikler sig.

- SSI følger situationen nøje og konsulterer med europæiske kolleger, sagde han.

