Sverige passerer 80.000 smittede med coronavirus

Yderligere 318 konstateret smittet med coronavirus i Sverige, mens antallet af døde stiger med ni.

Over 80.000 mennesker er samlet set blevet konstateret smittede med coronavirus i Sverige siden pandemiens begyndelse.

Det oplyser den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten, torsdag.

Det seneste døgn er antallet af bekræftede smittetilfælde steget med 318. Dermed er i alt 80.100 bekræftet smittede i Sverige.

Siden onsdag er der desuden registreret yderligere ni døde med coronavirus i landet. Dermed er i alt 5739 registreret døde med corona i Sverige.

Der er torsdag 40 personer indlagt med covid-19 på intensivafdelinger på de svenske hospitaler.

I Sverige har antallet af nye smittede og døde med coronavirus været aftagende over de seneste uger.

Men torsdag har den svenske statsepidemiolog, Anders Tegnell, forberedt svenskerne på fortsat at skulle arbejde hjemme i efteråret.

- Vi kommer fortsat til at anbefale, at man arbejder hjemme over efteråret, hvis det er muligt, sagde Tegnell.

Budskabet kom på et pressemøde sammen med den svenske socialminister, Lena Hallengren.

Tegnell understreger, at de svenske sundhedsmyndigheder går efter at finde "holdbare løsninger", der kan fungere under coronakrisen, så længe den nu varer.

Han foreslår, at svenske virksomheder eventuelt laver skifteordninger, så ansatte skiftes til at arbejde hjemme og på kontoret.

- Men man må som arbejdsgiver tænke over, at det kan have en række negative konsekvenser, hvis man sidder hjemme i lange perioder.

Samtidig opfordrer de svenske myndigheder til, at man så vidt muligt undgår offentlig trafik, hvis man har andre muligheder.

/ritzau/