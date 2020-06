Sverige passerer over 5000 døde med coronavirus

I alt er 5041 meldt døde i Sverige med coronavirus. Nordsvensk kommune slår alarm - smitte er ude af kontrol.

Antallet af døde med coronavirus i Sverige har onsdag passeret 5000, oplyser den svenske sundhedsstyrelse.

Der er noteret 102 nye dødsfald, skriver tv-stationen SVT. Der er tale om en voldsom stigning.

Dødstallet står nu på 5041.

Stigningen kommer, mens der i Sverige er en heftig debat om den strategi, som regeringen og myndighederne har valgt under coronakrisen.

Der har også været kritik af, at de nordiske nabolande har lukket grænsen til Sverige, så svenskerne ikke vil få mulighed for at holde ferie i Norden.

Nabolandene har henvist til, at Sverige fortsat har for mange smittede og døde med coronavirus. Danmark, Norge, Finland og Island har stort set bragt de daglige dødstal ned på nul.

Dagens nye tal er dårligt nyt for Sverige i den sammenhæng.

At smitten fortsat er alvor i Sverige viser situationen i Gällivare kommune i det nordlige Sverige.

Her meldes coronasmitten ude af kontrol.

Gällivare kommune har lige nu en "ukontrolleret og samfundsfarlig" spredning af Covid-19. Det skriver kommunen på sin hjemmeside.

Al bustrafik til og fra minebyen er afbrudt. Alle fritids- og sportsanlæg samt kulturbygninger er blevet lukket. Det gælder for eksempel svømmehaller, biblioteker og museer.

LKAB, det store statslige mineselskab, har lukker en række af sine anlæg. Det er sket med øjeblikkelig varsel. Det skriver nyhedsbureauet TT.

- Vi griber til det sikre før det usikre og beder disse medarbejdere om at blive hjemme, siger LKAB's pressechef, Fredrik Björkenwall.

Det er især inden for kommunens ældrepleje, at smitten breder sig kraftigt.

/ritzau/