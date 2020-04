Sverige registrerer 131 coronadødsfald på et døgn

I Sverige er antallet af daglige dødsfald igen steget. I alt er der nu registreret 2157 coronadøde.

I Sverige er der registreret 131 dødsfald blandt coronapatienter det seneste døgn.

Det oplyser de svenske sundhedsmyndigheder fredag.

Dermed er antallet af daglige dødstal igen steget. Torsdag var tallet således "kun" 84.

I alt er der nu registreret 2157 dødsfald blandt coronapatienter i Sverige. Det svarer til mere end 20 per 100.000 indbyggere - et niveau, der ligger langt over Sveriges nabolande.

/ritzau/