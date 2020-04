Sverige registrerer 40 coronadødsfald det seneste døgn

I alt har 2192 personer mistet livet i Sverige efter at være blevet smittet med coronavirus.

Sverige har det seneste døgn registreret 40 døde med coronavirus.

Det fremgår af den seneste opgørelse lørdag eftermiddag fra den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Det er et markant fald i forhold til 131 døde fredag. Tallet skal dog tages med forbehold, da der særligt i weekenden er efterslæb i rapporteringerne fra de lokale myndigheder rundtom i Sverige.

I alt er 2192 personer døde i Sverige efter at være blevet smittet med coronavirus. Det svarer til over 21 dødsfald per 100.000 indbyggere.

/ritzau/