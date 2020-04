Knap ni ud af ti svenske coronaofre er 70 år eller ældre

Sverige nærmer sig 15.000 bekræftede tilfælde af coronasmitte. 1580 smittede personer har mistet livet.

Sverige har det seneste døgn registreret 40 døde med coronavirus.

Det viser en opgørelse mandag eftermiddag fra Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Antallet er en stigning i forhold til 29 døde søndag.

Det er dog svært at sammenligne tallene, da optællinger i forbindelse med weekender og helligdage er forbundet med et markant efterslæb i Sverige.

Med de 40 nye registrerede coronadødsfald har Sverige nu bekræftet 1580 dødsfald blandt coronasmittede personer.

Der er nu 14.777 bekræftede tilfælde af coronasmitte i Sverige.

Folkhälsomyndigheten i Sverige indsamler også en række forskellige detaljer om både smittede og døde. Blandt andet er det muligt at se, hvilke aldersgrupper der er blevet ramt hårdest af virusudbruddet.

Tallene viser, at 1377 ud af de 1580 coronadødsfald i Sverige er blandt folk, der er 70 år eller ældre. Det svarer til 87 procent.

Sverige har, hvad der svarer til 15,4 coronadødsfald per 100.000 indbyggere.

Til sammenligning er 364 smittede personer døde i Danmark. Det svarer til 6,3 coronadødsfald per 100.000 indbyggere.

Sverige har markeret sig ved at have en noget mindre restriktiv tilgang til coronavirusset end mange andre europæiske lande - herunder Danmark.

Blandt andet har Sverige ikke lukket skoler, barer, restauranter og storcentre.

Det er især området omkring hovedstaden Stockholm, der har været hårdt ramt under coronakrisen. Således er 921 af de 1580 dødsfald blevet registreret i Region Stockholm.

I forbindelse med det gode forårsvejr har de svenske myndigheder understreget vigtigheden af, at stockholmerne overholder restriktionerne, der er indført for at bremse smittespredningen.

- Vi er bange for, at stockholmerne tror, at faren er overstået og begynder at vende tilbage til deres normale liv, sagde Suss Forrsman Thullberg, der er kommunikationschef i Region Stockholm, til Svenska Dagbladet, søndag.

/ritzau/