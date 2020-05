46 nye coronadøde i Sverige - statsepidemiolog vil åbne grænser

Statsepidemiolog Anders Tegnell siger til TV2, at han mener grænsen mellem Sverige og Danmark bør åbnes.

Sverige registrerer torsdag 46 nye coronadødsfald. I alt 4266 er døde med virusset i Sverige.

Det fremgår af en opgørelse fra Folkhälsomyndigheten - den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

Statsepidemiolog Anders Tegnell siger torsdag til TV2, at han mener, at grænsen mellem Sverige og Danmark bør åbnes.

Antallet af bekræftede smittetilfælde siden smitteudbruddets start er i Sverige nået op på 35.727.

2032 personer får eller har fået intensiv behandling på grund af Covid-19.

- I dag er der 335 alvorligt syge indlagte patienter med Covid-19, siger Johanna Sandwall, som er kriseberedskabschef i Socialstyrelsen i Stockholm.

En tiltagende del af dødsfaldene blandt coronasmittede sker blandt plejehjemsbeboere eller ældre, som har modtaget pleje i deres hjem, viser officielle tal fra sundhedsmyndighederne.

Over 90 procent af alle coronasmittede, som er døde i Sverige, var 70 år eller ældre, viser statistikkerne.

Statsminister Stefan Löfven siger torsdag, at han er frustreret over, at der ikke er flere, som testes.

- Det virker, som om der er dårlig forbindelse mellem staten og regionerne, siger Löfven til Sveriges Radios Studio 1.

/ritzau/