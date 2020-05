Sverige registrerer 67 døde af coronavirus på et døgn

Opdaterede tal viser, at i alt 33.188 er bekræftet smittet af det coronavirus i Sverige.

Antallet af registrerede døde med coronavirus i Sverige er lørdag på 3992. Det er en stigning på 67 siden fredag, oplyser Folkhälsomyndigheten.

De opdaterede tal viser også, at i alt 33.188 er bekræftet smittet med det nye coronavirus i Sverige.

Af de registrerede coronadødsfald er 2204 mænd og 1788 kvinder.

Det område, der er hårdest ramt af Covid-19, er Stockholm. Derefter kommer Västra Götaland, Östergötland og Uppsala.

Den hårdest ramte aldersgruppe målt på dødstal er de 80-89-årige efterfulgt af personer over 90 år og derefter de 70-79-årige.

Antallet af personer, som er, eller som har været indlagt på intensivafdelinger med Covid-19 er 1929.

Folkhälsomyndigheten har opfordret til langt flere prøvetagninger for Covid-19 på plejehjem samt blandt isolerede ældre.

Der har i de seneste dage været stadig mere fokus på, hvad der er gået galt omkring plejehjem, hvor besøg blev forbudt den 31. marts

Men ifølge Thomas Lindén i Socialstyrelsen i Stockholm er dødstallet på landets plejehjem ikke særskilt opsigtsvækkende, hvis de sammenholdes med en almindelig influenzasæson.

- Hvis vi siger, at det ikke lykkedes os at passe på vore ældre, så kan man faktisk sige sådan hvert år, siger Thomas Lindén som leder afdelingen for vidensstyring på sundhedsområdet i Socialstyrelsen.

På plejehjem har der i år været over 11.000 dødsfald i perioden januar til april. I samme periode 2019 var tallet på knap 10.000 personer ifølge Thomas Lindén.

Han siger, at selv om hvert dødsfald er svært og fører til sorg og tragedie, så er det også nødvendigt at se det store perspektiv.

/ritzau/TT