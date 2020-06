Sverige registrerer 77 nye dødsfald med coronavirus

Der er registreret flere end 1000 nye smittede med coronavirus i Sverige. Det oplyser myndighederne fredag.

Sverige har fredag registreret nye 77 dødsfald med coronavirus.

Det rapporterer tv-stationen SVT.

Det bringer det samlede dødstal i Sverige op på 4639.

Det er en del flere end torsdag, hvor der blev meldt om 20 nye dødsfald.

Der skal dog tages forbehold for, at der er udsving i Sveriges statistik over dødsfald med coronavirus i landet.

1056 nye smittetilfælde med coronavirus er registreret i Sverige.

Dermed er det samlede antal bekræftet smittede i landet oppe på 42.939.

295 personer med coronavirus er i respirator.

Både hvad angår dødsfald og antal smittede med coronavirus, er Sveriges hovedstad Stockholm hårdest ramt.

Selv om Sverige har været hårdt ramt af coronavirus og i gennemsnit har registreret lige under 50 døde i døgnet siden epidemiens start, har statsminister Stefan Löfven (S) netop valgt at ophæve indenlandske rejserestriktioner fra den 13. juni.

Sverige har valgt en anderledes og mere åben strategi end de fleste andre lande under coronakrisen.

Men selv om Sveriges strategi er mere åben end eksempelvis Danmarks, valgte politiet torsdag aften at opløse en demonstration i Malmø til støtte for den sorte amerikaner George Floyd, der døde i forbindelse med en anholdelse. Det skete, fordi det blev vurderet, at der var risiko for smittespredning med coronavirus.

Det på trods af, at der var givet tilladelse til demonstrationen. I Sverige er der forbud mod forsamlinger på over 50 personer, og mindst 300 deltog til demonstrationen.

I Danmark må man til gengæld gerne demonstrere – også selv om man er flere end ti personer, som forsamlingsforbuddet herhjemme lyder på.

Onsdag spekulerede statsepidemolog Anders Tegnell i, om man skulle have handlet en anderledes strategi.

Konklusionen fra Anders Tegnell var, at kunne man gå tilbage i tiden, skulle man nok have valgt ”en mellemting” mellem det, Sverige har gjort, og det, resten af verden har gjort, lød det i udtalelser, der er gået verden rundt i forskellige internationale medier.

/ritzau/