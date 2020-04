Sverige noterer stor stigning i smittede og runder 2000 døde

Det seneste døgn er der registreret 84 dødsfald blandt coronapatienter i Sverige. 751 er testet positiv.

I Sverige er der registreret 84 dødsfald blandt coronapatienter det seneste døgn.

Det oplyser de svenske sundhedsmyndigheder torsdag.

Det er et markant fald i antallet af daglige dødsfald i forhold til de foregående to dage, hvor der blev registreret henholdsvis 185 og 172 dødsfald blandt coronapatienter.

Det er dog svært at sammenligne tallene, da de svenske opgørelser er forbundet med efterslæb - især i forbindelse med weekender.

Med torsdagens opjustering er der nu registreret 2021 dødsfald blandt coronapatienter i Sverige.

Mens de daglige dødstal er faldet det seneste døgn, så forholder det sig anderledes med antallet af smittede.

Det seneste døgn er yderligere 751 personer testet positiv for virusset i Sverige. Det er det højeste antal bekræftede smittetilfælde på et enkelt døgn. Dermed er 16.755 blevet smittet virusset i alt.

- Det som er blevet rapporteret i dag, er et meget højt niveau, som vi må kigge nærmere på, siger Anders Wallensten, talsmand for Folkhälsomyndigheten, den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark, på et pressemøde torsdag.

- Stockholm står for mange af de nye smittetilfælde, tilføjer han.

Netop Stockholm har været ekstra hårdt ramt under krisen. Omkring 6700 af alle registrerede smittetilfælde stammer således fra hovedstaden.

Folkhälsomyndigheten har forsøgt at lave beregninger på, hvor stor udbredelsen af coronavirus er i Stockholm.

Tirsdag måtte styrelsen trække en rapport tilbage, efter at der var fundet flere fejl.

I rapporten fremgik det blandt andet, at de registrerede tilfælde skulle ganges med 1000 for at finde det reelle omfang. Resultatet gav dog ingen mening, da Stockholm og omegn kun har en befolkning på omkring 1,5 millioner mennesker.

Torsdag oplyser Anders Wallensten, at forskerne nu har fundet fejlen i beregningerne.

- Der er fundet en variabel, der er indstillet til den forkerte værdi. Der har påvirket hele analysen, siger han ifølge SVT.

- De beregninger, vi nu har, viser, at der i øjeblikket er omkring et bekræftet tilfælde for hver 75 ubekræftede tilfælde.

Anders Wallensten tilføjer, at de svenske forskere vurderer, at omkring 26 procent af Stockholms befolkning vil være smittet 1. maj.

Det er noget færre end et tidligere estimat, hvor en tredjedel af stockholmerne vurderes til at være smittet 1. maj.

/ritzau/