Sverige sender gymnasieelever hjem for at sikre julen

Mens Sveriges coronadødstal passerer 7000, indfører den svenske statsminister nye coronarestriktioner.

Svenske gymnasier skal overgå til fjernundervisning den kommende måned. Det sker i et forsøg på at reducere smittespredningen i det svenske samfund - og især blandt de unge.

Det siger Sveriges statsminister, Stefan Löfven, på et pressemøde, der vises på den svenske tv-station SVT, om nye coronarestriktioner over julen.

- Det, vi gør nu, kommer til at afgøre, hvordan vi kan fejre jul. Der kommer en dag, hvor vi kan lægge det her bag os, siger han.

Siden sidste uge har gymnasierne i Sverige frivilligt kunne vælge at gå over til fjernundervisning for at begrænse smittespredning.

Men nu bliver det et krav, at gymnasierne lukker fysisk ned fra 7. december til 6. januar.

- Denne beslutning træffes, fordi det er nødvendigt, siger den svenske undervisningsminister, Anna Ekström, på pressemødet.

Både statsministeren og undervisningsministeren påpeger, at undervisningen skal fortsætte digitalt, selv om gymnasierne er lukket ned.

- Jeg stoler på, at gymnasieeleverne er kloge og forstår, at det her ikke er en forlænget juleferie, siger Stefan Löfven.

- Jeg vil opfordre alle forældre til at tale med deres børn om, hvor vigtigt det er at følge anbefalingerne.

Tiltaget har et dobbelt formål, oplyser Johan Carlson, der er direktør for den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

- Formålet er at reducere belastningen på den offentlige transport. Men vi ser også en stor smittespredning i netop denne aldersgruppe, siger han.

Torsdag har Sveriges coronadødstal passeret 7000. Det sker, efter at der det seneste døgn er registreret 35 døde med coronavirus.

Det viser torsdagens opdaterede tal fra Folkhälsomyndigheten ifølge SVT.

Samlet set er 7007 personer blevet registreret døde med coronavirus i Sverige, siden pandemien brød ud.

Det seneste døgn er yderligere 6485 personer testet positive for virusset, hvormed det samlede smittetal stiger til 272.643.

/ritzau/