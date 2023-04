Sverige sigter mand for at røbe militære hemmeligheder

Svenske anklagere har sigtet en 52-årig mand for at sprede hemmelige oplysninger om et antal militære installationer.

- Jeg vurderer lovovertrædelsen som grov, for det handler om et stort antal anlæg, der har betydning for Sveriges evne til at kunne forsvare landet i tilfælde af krig, siger anklager Lars Hedvall i en pressemeddelelse torsdag.

- At røbe hemmelige oplysninger kan skade rigets sikkerhed, siger han videre ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Ifølge Sveriges Radio er manden mistænkt for at have røbet og delt information om 26 forsvarsanlæg. Det er angiveligt sket i september 2015.

Han skal også have været i besiddelse af oplysninger om 19 hemmelige militære "objekter" i november 2017.

Lars Hedvall siger til radiostationen, at den sigtede mand aktivt har opsøgt de hemmelige anlæg eller "objekter".

Radioen har også oplysninger om, at den mistænkte er en tidligere kommunalpolitiker for regeringspartiet Moderaterna. Han skal have begået nogle af de mistænkte lovbrud, mens han var politiker, meddeler Sveriges Radio.

Det er ikke umiddelbart meddelt, hvem den sigtede skal have videregivet de hemmelige oplysninger til.

Sveriges Radio har forsøgt at komme i kontakt med den mistænkte via hans forsvarsadvokat, Anton Strand.

Advokaten siger til radiostationen, at hans klient nægter sig skyldig.

Sverige har haft øget fokus på landets sikkerhed, siden Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år.

Dels har landet søgt optagelse i forsvarsalliancen Nato. Og dels har myndighederne haft øget fokus på mistænkelig aktivitet fra russisk side.

I Sverige og Norge er der i løbet af det seneste års tid blevet anholdt flere russere på mistanke om spionage eller lignende aktivitet.

