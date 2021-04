Sveriges sundhedsmyndigheder anbefaler fortsat pause i brug af Johnson-vaccine, oplyser svensk socialminister.

Sverige skubber vaccinationskalenderen med tre uger. Alle voksne svenskere ventes nu tilbudt første stik 5. september. Det oplyser socialminister Lena Hallengren fredag på et pressemøde.

Den hidtidige forventning var, at alle havde fået første stik 15. august.

- Justeringen bygger først og fremmest på, at Folkhälsomyndigheten anbefaler en fortsat pause af anvendelsen af Janssen-vaccinen for hele befolkningen, prognosen kan ændres frem og tilbage i tid, siger socialminister Lena Hallengren.

Janssen-vaccinen er den, der i Danmark typisk omtales som vaccinen fra Johnson Johnson.

Sverige har ligesom Danmark sat brugen af vaccinen på pause, mens man afventer yderligere oplysninger om risikoen for alvorlige bivirkninger.

Det var ventet, at de danske sundhedsmyndigheder ville komme med en melding om vaccinens videre skæbne i indeværende uge. Men efter et møde onsdag mellem myndighederne og partilederne, blev statusmeldingen udskudt til næste uge.

Sverige vil gøre ny status om to uger.

- Det er vigtigt at lade ekspertisen afgøre, hvordan vi anvender vaccinen. Det er utrolig vigtigt for det svenske folk, at man kan føle sig tryg, når man vaccineres, siger Hallengren.

Hun suppleres på pressemødet af Johan Carlson, der er chef for Folkhälsomyndigheten, der er den svenske pendant til Sundhedsstyrelsen i Danmark.

- Vi har lagt os på et ganske højt niveau for at være sikre på, at når man får vaccinen, kan man føle sig tryg ved, at risikoen for bivirkninger er meget lav, siger Johan Carlson.

Vaccinen fra Johnson Johnson bygger på samme teknologi som den fra AstraZeneca. Mens AstraZenecas vaccine er pillet helt ud af det danske vaccinationsprogram, har Sverige besluttet kun at bruge den til personer over 65 år.

Også andre lande har indført begrænsninger på brugen af AstraZeneca-vaccinen. Det skyldes, at det er kommet frem, at vaccinerede i sjældne tilfælde kan blive ramt af alvorlige og potentielt dødelige bivirkninger.

De viser sig ved en usædvanlig kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader.

Johan Carlson oplyser, at de svenske sundhedsmyndigheder løbende ser på, om der er grund til at sænke aldersgrænsen for brugen af AstraZenecas vaccine. I øjeblikket er der ifølge ham intet, der indikerer, at grænsen skal rykkes.

