Sverige stemmer ja til EU-mindsteløn: Tager hensyn til vores model

Sverige stemmer mandag ja til et fælles mandat fra EU-landene til videre forhandlinger om en EU-bestemt mindsteløn.

Det sker, selv om både regeringen, oppositionen og erhvervsliv længe har været stærkt kritiske over for forslaget.

Sverige har kørt parløb med Danmark imod det omstridte direktiv.

Men det er ikke uden grund, at Sverige har ændret mening og nu siger ja.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det forklarer arbejdsmarkedsminister Eva Nordmark på vej ind til et ministermøde i Bruxelles mandag, hvor spørgsmålet om mindsteløn er på dagsordenen.

- Vi har opnået nogle store fremskridt i den tekst, som ligger på bordet.

- Det er en tekst, som indebærer, at vi ikke tvinges til at indføre mindsteløn, og som tager hensyn til den svenske lønmodel, siger hun til det svenske nyhedsbureau TT.

Det ventes, at medlemslandene mandag vedtager et fælles mandat til de videre forhandlinger om EU-mindsteløn. Danmark stemmer imod, har regeringen meddelt. Men det vil formentlig ikke ændre på resultatet.

Den svenske regering håber, at dens ja til indstillingen kan give større mulighed for at sidde med ved forhandlingsbordet.

Efter årsskiftet skal medlemslandene og EU-Parlamentet forsøge at nå frem til et kompromis for, hvordan den endelige lovgivning om mindsteløn skal se ud.

- Vi vil kunne sidde med ved forhandlingsbordet. Vi tror, at det er sådan, vi får det bedste resultat og det bedste slutprodukt, siger Eva Nordmark.

Hun mener, at Danmark og Sverige fortsat kan have et godt samarbejde på området, selv om Sverige har skiftet side.

- Vi har en rigtig god relation, og alle de forandringer og forbedringsforslag, som vi sammen med Danmark har fået igennem, kommer vi til at stå op for, siger Eva Nordmark til TT.

Det omstridte direktiv vil kun gælde lande, som har mindsteløn. Det har hverken Danmark eller Sverige.

I Danmark frygter politikere og arbejdsmarkedets parter, at direktivet kan underminere den danske model enten direkte eller indirekte.

Man har fået forsikringer om, at det ikke vil betyde noget for den danske model.

Men frygten går på, at mindsteløn kan blive til virkelig, hvis en arbejdstager tager sagen op i EU-Domstolen, som måske tvinger Danmark til at indføre det.

/ritzau/