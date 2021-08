Sverige stiller mistænkt spion for retten

Sverige tager torsdag hul på en retssag, der kan sende en 47-årig svensker i fængsel i op til seks år.

Manden er anklaget af den svenske stat for at have spioneret mod nogle af Sveriges industriklenodier, nemlig de store producenter af biler og lastbiler Volvo og Scania.

Han har fået ifølge anklagemyndigheden fået kolde kontanter for det af Rusland.

Göteborgposten skriver, at han har modtaget op imod 200.000 svenske kroner for at spionere mod virksomhederne.

Det er omkring 146.000 danske kroner.

Svenske medier må ikke nævne mandens navn. Men tidligere i sagen er det blevet nævnt, at der er tale om en svensker af russisk oprindelse.

Han nægter sig skyldig.

Han erkender dog at have haft møder med en russisk diplomat og modtaget penge.

Tidligere har han forklaret, at det er penge, der kommer fra hans kones russiske familie.

Det er billigt at sende pengene via den russiske ambassade i Stockholm, lød hans forklaring.

Derfor har han haft møder med sin ven Jevgenij Umerenko fra ambassaden.

Det er ikke klart, om han stadig har den forklaring.

Anklagemyndigheden har en anden udgave af begivenhedernes gang.

Den nu 47-årige anklagede er ingeniør.

Han arbejdede tidligere som konsulent for både Volvo i Göteborg og Scania i Södertälje.

Det var her, at han tilsyneladende fik adgang til informationer, der interesserede russerne. Altså industrispionage.

Da han blev anholdt i Stockholm i 2019, havde forbindelsen stået på i to år.

Avisen Expressen har trevlet op, hvordan sagen begyndte.

Det var den 27. juli klokken 17.52 i hjertet af den svenske hovedstad.

Säpo, Sveriges sikkerhedstjeneste, overvågede en kendt russisk efterretningsmand, som mødtes med en for Säpo ukendt person.

Russeren og den ukendte gik på restaurant og kom hurtigt ud igen.

Så gik de på bar og kom hurtigt ud igen. Som ville de forstyrre en eventuel skygge.

Senere blev manden så identificeret som en industrikonsulent.

Derpå kom en periode, hvor konsulenten og russeren Umerenko mødtes med jævne mellemrum.

Säpo gennemsøgte på et tidspunkt den anklagedes bolig og fandt USB-stik med fotos af informationer fra Scania.

Den 26. februar 2019 slog sikkerhedstjenesten til.

Den russiske diplomat og den anklagede mødtes klokken 18.00 på restaurant Kristall på Kungsgatan i Stockholm.

Säpo filmede i hemmelighed mødet.

En hvid kuvert blev sendt over bordet.

Lidt inde i middagen kom to civilklædte folk fra Säpo.

De fandt 27.800 kroner i kuverten og afsluttede middagen med to anholdelser.

Kort efter blev Umerenko dog løsladt igen, da han påberåbte sig diplomatisk immunitet.

- Det var en efterretningsofficer, der arbejdede under diplomatisk dække, sagde Daniel Stenling, chef for Säpos kontraspionage, ifølge Expressen.

Nyhedsbureauet AP skrev den 28. marts 2019, at Umerenko i al stilhed havde forladt Sverige.

Ifølge nyhedsbureauets oplysninger regnes Umerenko for en ekspert i industrispionage.

Inden han kom til Sverige, skal han - ifølge AP - have haft en lignende rolle i Tyskland.

Det er ikke umiddelbart klart, hvornår sagen mod den 47-årige slutter.

/ritzau/