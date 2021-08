Sverige stopper udviklingsbistand til den afghanske stat

Svensk udviklingsbistand skal ikke længere gå til den afghanske stat, efter at Taliban har smidt regeringen på porten og overtaget magten.

Nu stopper bistandsmyndigheden Sida - som er Sveriges svar på Danida - støtten til Afghanistan. I hvert fald den del, der går via regeringen i hovedstaden Kabul.

Sverige giver årligt omkring en milliard svenske kroner i bistand til Afghanistan. Hidtil er lidt under halvdelen af beløbet - svarende til cirka 325 millioner danske kroner - gået til den afghanske stat.

Det er den del af bistanden, som Sida nu stopper.

- I samme øjeblik, som talibanerne tog magten i hovedstaden Kabul, umuliggjordes de indsatser, der er rettet mod statsopbygning, forklarer Maria Lundberg. Hun er chef for Afghanistan-enheden hos Sida.

I stedet skal et beløb svarende til 218 millioner danske kroner gå til humanitære indsatser, foreslår Sida. De sidste godt 100 millioner lægges væk, til der er klarhed over situationen.

- Vi kan se, at Afghanistan nu har et nyt de facto-regime. Og vi skal kunne garantere, at de respekterer menneskerettigheder. Al støtte, som kan bidrage til, at Taliban-regimet styrkes, bliver afbrudt, siger Maria Lundberg.

I sidste uge meddelte også Danmark, at støtten til Afghanistan lægges om, så den ikke længere går til staten.

I stedet vil Danmark donere 100 millioner kroner til Internationalt Røde Kors og FN, meddelte udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S) . Pengene kommer fra Danmarks udviklingsbistand.

Som det er tilfældet med Danmark, er Afghanistan det land, der får klart mest i udviklingsbistand fra Sverige.

/ritzau/TT