Sverige stopper undersøgelser: Lars Vilks' død var en ulykke

Anklagemyndighed konkluderer, at det var en tragisk ulykke, da Lars Vilks og to betjente døde på motorvejen.

Der lå ikke nogen kriminel handling bag, da den svenske kunstner og Muhammed-tegner Lars Vilks og to betjente i oktober blev dræbt i en trafikulykke.

Det har den svenske anklagemyndighed konkluderet. Derfor er efterforskningen af ulykken indstillet, lyder det onsdag.

- Det, som skete på motorvejen, var en tragisk ulykke, siger chefanklager Per Nichols ifølge den svenske avis Expressen.

75-årige Vilks og de to betjente døde, da deres bil kom over i den modsatte kørebane og kolliderede med en lastbil på motorvejen.

Anklagemyndigheden har undersøgt tre mulige forbrydelser: grov uagtsomhed i trafikken, at forårsage en anden persons død og at forvolde skade på en anden person. Det skriver Expressen.

- Vi har lavet omfattende analyser med tekniske undersøgelser på ulykkesstedet og afhøringer. Sikkerhedsbilen er blevet kontrolleret, og der er lavet analyser af lydoptagelserne, siger Per Nichols i en pressemeddelelse.

- Det er mest realistisk, at et dæk er gået i stykker på bilen. Derefter har føreren mistet kontrollen over køretøjet, der er kommet over på den anden side af vejen og kollideret frontalt med lastbilen, siger han.

Lars Vilks fik i 2007 publiceret en karikaturtegning, som forestillede profeten Muhammed som en hund. Året inden var Muhammedkrisen brudt ud som følge af karikaturer af Muhammed offentliggjort i Jyllands-Posten.

Vilks havnede også selv i store problemer som følge af tegningen.

Han havde dødstrusler hængende over sit hoved, boede i mange år på en hemmelig adresse med livvagter og levede under politibeskyttelse af frygt for, at religiøse fanatikere ville forsøge at slå ham ihjel.

I dansk sammenhæng er Lars Vilks også kendt fra skudangrebet mod kulturhuset Krudttønden i København i februar 2015. Her var Vilks sammen med flere andre indbudt til et debatmøde om ytringsfrihed og blasfemi.

Filmmageren Finn Nørgaard blev dræbt, og senere på natten blev også sikkerhedsvagten Dan Uzan dræbt af skud ved synagogen i Krystalgade.

/ritzau/