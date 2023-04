Sverige tester militæret i største nationale øvelse i 30 år

Mandag begynder den største nationale militærøvelse i Sverige i 30 år, Aurora 23.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Omkring 26.000 personer ventes at deltage i øvelsen, som varer fra 17. april til 11. maj.

Øvelsen vil kunne høres og ses i flere dele af landet, men først og fremmest i Skåne og Småland samt på Gotland.

Der vil også blive udført luftøvelser i perioden, hvor Aurora 23 afholdes. Øvelserne i luften afholdes i perioden 24. april til 11. maj. Det sker især i det sydlige Sverige.

- Øvelser er en god måde at styrke og teste det svenske forsvars evner, skriver Sveriges forsvar i en pressemeddelelse.

- Derfor er omfattende og avancerede øvelser afgørende for at skabe et stærkere forsvar.

Ifølge nyhedsbureauet skal det svenske militær sammen med flere andre lande øve sig i at stoppe et stort, simuleret angreb mod Sverige.

Ud over Sverige deltager 13 andre lande, heriblandt Danmark, i øvelserne.

De øvrige deltagende lande er USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Letland, Litauen, Ukraine, Østrig, Tyskland og Frankrig.

Omkring 700 amerikanske soldater fra marinekorpset transporteres fra Norge via Jämtland og Härjedalen i den centrale og vestlige del af Sverige. Det skriver TT.

I byen Oskarshamn skal hundrede britiske soldater sørge for at sikre havnen og lufthavnen, så man her kan tage imod 1000 soldater fra Finland.

Mens nabolandet Finland for nylig blev indlemmet i den vestlige forsvarsalliance Nato, venter Sverige fortsat på grønt lys fra både Tyrkiet og Ungarn.

