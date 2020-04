Sverige truer med at anmelde Frankrig for at holde på masker

Når lande indfører eksportstop på sundhedsudstyr, er det et problem for hele verden, mener svensk minister.

Sverige overvejer at anmelde Frankrig til EU-Kommissionen for brud på reglerne i det indre marked.

Det skyldes, at en forsendelse fra Kina med fire millioner ansigtsmasker til den svenskbaserede virksomhed Mölnlycke er blevet stoppet i Frankrig.

Sådan lyder det fredag fra handelsministeren.

- Det kan være på tide at tage det tunge artilleri i brug, siger handelsminister Anna Hallberg (S).

Mange lande har sat eksportbegrænsninger på kritisk sundhedsudstyr inden for EU.

Både udenrigsminister Ann Linde (S) og Anna Hallberg ser det som meget alvorligt.

- Nu er det tid til at kontakte Frankrig igen, siger Anna Hallberg.

Men kan dialog ikke løse problemer, er der også en mulighed for at rapportere det som et regelbrud.

Hallberg mener, at problemet består i, at hvis alle lande gør som Frankrig, vil det også gå ud over alle.

- Det er ekstremt foruroligende. Der er ikke noget af det, vi sender til Frankrig, som vi kan sende ud af landet, siger Mölnlyckes administrerende direktør, Richard Twomey, til Sveriges Radio.

Forsendelsen blev stoppet 5. marts og skulle blandt andet være blevet bragt videre til Spanien og Italien.

Både Spanien, Italien og Frankrig er særdeles hårdt ramt af coronavirus og har rapporteret høje dødstal på grund af Covid-19 de seneste dage.

Det er dog ikke kun Frankrig, der har den type restriktioner på eksport af kritisk sundhedsudstyr.

Også Ungarn, Tjekkiet, Polen, Rumænien, Spanien, Italien og Slovakiet har gjort noget lignende.

Og uden for Europa har præsident Donald Trump natten til lørdag dansk tid i USA beordret et eksportstop for godkendte masker og andre værnemidler mod coronavirus.

/ritzau/TT