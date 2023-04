Sverige udviser fem russiske diplomater

Sverige har besluttet at udvise fem russiske diplomater.

Det oplyser Sveriges udenrigsminister, Tobias Billström, til den svenske tv-station SVT tirsdag eftermiddag.

- Deres aktiviteter på vores territorium har været uforenelige med deres status som diplomater, siger Billström til SVT.

Han fortæller, at han har kontaktet Ruslands ambassadør, Viktor Tatarintsev, og informeret ham om, at fem personer, som er ansat ved ambassaden, bliver bedt om at forlade landet.

Det fremgår ikke, hvad de fem diplomater har gjort.

SVT er ikke lykkedes med at få en kommentar fra Ruslands ambassadør.

Udmeldingen kommer, to uger efter at nabolandet Norge besluttede at udvise 15 russiske diplomater.

Sidste gang Sverige udviste russiske diplomater var i april sidste år.

Flere europæiske lande har i kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 bedt russiske diplomater om at rejse hjem.

/ritzau/