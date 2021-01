Sverige vedtager pandemilov - nu kan regeringen lukke butikker

Riksdagen vedtager pandemilov, der giver Sveriges regering magt til blandt andet at lukke butikker.

Riksdagen i Sverige har fredag vedtaget en ny pandemilov, der giver regeringen øgede muligheder for at indføre tiltag til at begrænse coronasmitten.

Det gælder for eksempel muligheden for at lukke butikker, fitnesscentre, campingpladser eller lukke for adgangen til parker og strande. Det skriver nyhedsbureauet TT.

Hidtil har Sverige primært arbejdet med anbefalinger og råd i kampen mod coronavirus, som statsepidemiolog Anders Tegnell har været frontfigur for.

Med den nye lov er der nu mulighed for at uddele bøder, hvis ikke svenskerne følger retningslinjerne. For eksempel hvis de mødes flere, end det er tilladt.

Den nye lov giver ikke regeringen mulighed for at indføre udgangsforbud eller forbud mod at rejse, som det er set i andre lande i Europa.

En lov til at begrænse bevægelsesfriheden kræver ifølge den svenske grundlov to lovvedtagelser, hvor der indimellem skal have været et valg til Riksdagen.

Pandemiloven træder i kraft søndag og er i første omgang gældende frem til slutningen af september 2021.

/ritzau/