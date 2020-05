Sverige venter negativ vækst på syv procent i år

Den svenske finansministerium prioriterer fungerende indre marked i EU mere end højt end genopretningsfond.

Sveriges finansministerium forudser en negativ vækst på omkring syv procent i år.

- Prognosen er i tråd med den svenske regerings forudsigelser i forårsbudgettet, siger finansminister Magdalena Andersson på et pressemøde tirsdag.

- Vores bedste bud på en prognose er i dag et negativt bruttonationalprodukt på syv procent i år, siger Andersson.

I budgettet opererer den svenske regering med to scenarier, hvor der sker et mildere fald i væksten på omkring fire procent og en mere negativ udvikling med et fald på omkring ti procent.

Andersson siger, at der i den øjeblikkelige situation er udsigt til, at væksten bliver et sted i midten.

Den svenske finansminister understreger samtidig, at det er vigtigere at vende tilbage til et fungerende indre marked i EU end at styrke den europæiske økonomi med en genopretningsfond.

Sverige har ikke lukket samfundet ned i samme omfang, som de fleste andre lande i Europa. Men landets erhvervsliv er blevet hårdt ramt, da virksomheder har sendt ansatte hjemme, og mange virksomheder været helt eller delvist lukkede.

Sverige venter i år et budgetunderskud på 402 milliarder svenske kroner (omkring 283,5 milliarder kroner).

Det oplyste Gældskontoret i Stockholm i sidste uge med henvisning til massive udgifter i forbindelse med coronapandemien.

Tidligere har data fra landets centralbank og fra Nier, en førende svensk tænketank, vist, at Sveriges økonomi ville blive lige så hårdt ramt som dets europæiske nabolande. Det til trods for at regeringen valgte ikke at lukke samfundet ned i samme grad.

/ritzau/Reuters