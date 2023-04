Sverige godkender plan om evakueringsstyrke til Sudan

Sveriges parlament, Riksdagen, har søndag godkendt en evakueringsplan for svenskere i konfliktramte Sudan

Det skriver nyhedsbureauet TT.

Ifølge oplysninger til nyhedsbureauet ventes omkring 140-150 personer at skulle hjælpe med evakueringsindsatsen. Flere af dem menes allerede at befinde sig i nærområdet.

Sverige menes at have omkring 100 statsborgere, der befinder sig i Sudan, heriblandt ambassadeansatte.

Danmark har ingen ambassade i Sudan. Omkring 30 personer er på Udenrigsministeriets danskerliste, skrev DR lørdag.

Udenrigsministeriet oplyser søndag til Ritzau, at der arbejdes med "konkrete evakueringsmuligheder" for danskerne.

- Udenrigsministeriet fortsætter det tætte samarbejde med partnere om mulighederne for at bistå danskere med udrejse. Der arbejdes nu med konkrete evakueringsmuligheder, og oplysninger deles løbende med personer på danskerlisten, skriver ministeriet.

- For danskere, der ikke har mulighed for eller måtte beslutte ikke at benytte sig af evakueringstilbud, er rådgivningen fortsat at forblive indendørs.

Det oplyses ikke, hvordan evakueringerne af danskerne skal finde sted.

USA har natten til søndag evakueret ambassadeansatte. Frankrig melder søndag, at franske diplomater er i færd med at blive evakueret. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den paramilitære organisation Rapid Support Forces (RSF) har den seneste uge været i et blodigt opgør med landets militær blandt andet på grund af uenighed om, hvorvidt der skal indføres et civilt styre i det afrikanske land.

Sudans hær og RSF stod bag et fælles militærkup i oktober 2021.

Siden kuppet for halvandet år siden har Sudan været ledet af et råd bestående af generaler.

I centrum står general Abdel Fattah al-Burhan, der leder hæren og er de facto-præsident, og general Mohamed Hamdan Dagalo, bedre kendt som Hemedti, som leder RSF.

Søndag formiddag siger den hollandske udenrigsminister, Wopke Hoekstra, at Holland tager del i en international mission for at evakuere borgere.

