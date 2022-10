Sverige: Vi går hård vinter med ringere økonomi i møde

Sveriges regering forudsiger i en prognose mandag, at landet går en hård vinter i møde, og at den økonomiske krise kan blive værre end hidtil ventet.

- Det er vigtig, at vi ikke får øget inflationen yderligere, siger den konservative finansminister, Elisabeth Svantesson.

Hun siger, at regeringen regner med en negativ vækst på minus 0,4 procent næste år og en inflation på 5,2 procent.

- Der er en betydelig risiko for en endnu værre udvikling end hidtil forudset, og det er derfor vigtigt, at den svenske finanspolitik er velafbalanceret både i forhold til at få bragt den høje inflation ned og for at kunne håndtere den økonomiske tilbagegang, siger Elisabeth Svantesson.

Sverige fik en ny borgerlig regering for to uger siden under med Moderaternas Ulf Kristersson som statsminister. Ud over Moderaterna består regeringen af Kristdemokraterna og Liberalerna.

Det næststørste parti ved valget, Sverigedemokraterna, er støtteparti for den nye regering.

Ved valget 11. september blev Socialdemokraterna størst, men der var ikke tilstrækkeligt med opbakning i Riksdagen til, at Magdalena Anderssons regering kunne blive siddende.

/ritzau/TT