Sverige vil berolige Erdogan forud for regeringsskifte

Sverige vil forsikre Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, om, at man vil overholde den særlige aftale, der baner vejen for Nato-medlemskab. Og det gælder også, selv om Sverige står over for et regeringsskifte efter det nylige valg.

Det siger Sveriges fungerende statsminister, Magdalena Andersson, fra Socialdemokraterna. Hun ventes at få lejlighed til at tale med Erdogan i forbindelse med et møde i Det Europæiske Politiske Fællesskab i Prag torsdag.

- Vi har lavet en aftale efter Nato-topmødet i Madrid, og vi arbejder i overensstemmelse med den. Og det vil jeg selvfølgelig sige til Erdogan, siger Magdalena Andersson.

Tyrkiet holdt oprindeligt igen med at godkende Sverige og Finlands optagelse i Nato, fordi man mener, at især Sverige farer for lempeligt over for Det Kurdiske Arbejderparti (PPK). PKK er på både EU's, USA's og Tyrkiets terrorliste.

I aftalen mellem Tyrkiet, Finland og Sverige forpligter de to nordiske lande sig på at støtte Tyrkiet over for "trusler mod Tyrkiets nationale sikkerhed". Og man bekræfter, at PKK betegnes som en "terrororganisation".

De to nordiske lande har også forpligtet sig på "hurtigt" og "grundigt" at handle på ønsker om udlevering af personer til Tyrkiet, som Tyrkiet mistænker for terror.

Og den aftale står ved magt, selvom magten skifter hænder i Sverige, siger Magdalena Andersson.

- Jeg er i tæt dialog med Ulf Kristersson, så når der kommer et regeringsskifte i Sverige, så vil Sverige fortsætte med at arbejde som hidtil på dette område, siger Magdalena Andersson.

Moderaternes leder Ulf Kristersson ventes at danne regering og dermed blive Sveriges nye statsminister. Spørgsmålet om optagelse i Nato har dog bred opbakning både i den svenske befolkning og blandt de svenske partier.

Derfor bliver det ikke berørt af regeringsskiftet.

- Jeg vil være tydelig om, at vi selvfølgelig lever op til aftalen. Der kommer ikke nogen afbrydelse i processen, selvom der kommer et regeringsskifte, siger Magdalena Andersson.

Finland og Sverige søgte optagelse i Nato efter Ruslands invasion af Ukraine. Det skete formelt i maj, men derefter blokerede Tyrkiet for optagelsen. På Nato-topmødet i juni lykkedes det dog at indgå en aftale, så Tyrkiet fjernede sit veto.

Nu venter Sverige og Finland på den formelle godkendelse fra parlamenterne i alle 30 Nato-lande. Dermed har Tyrkiet i teorien fortsat mulighed for at blokere for optagelsen, hvis eksempelvis de to nordiske lande ikke lever op til aftalen om at støtte Tyrkiet i kampen mod terror.

/ritzau/