Sverige vil etablere returcentre til asylansøgere

Sverige vil etablere nye centre, som afviste asylansøgere skal opholde sig i, inden de sendes retur til deres hjemland.

Regeringen har indgået en aftale med Sverigedemokraterne og afsætter næsten 300 millioner svenske kroner til de nye centre.

Det skriver nyhedsbureauet TT.

- Får man et afslag, bliver man sendt direkte til et center. Det vil være et meget tydeligt signal om, at vi nu starter tilbagesendelsen, siger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (Moderaterne) på et pressemøde.

Målet er at skabe 2900 pladser på de særlige centre i 2025.

Det er endnu ikke besluttet, hvor de skal ligge og hvordan, de skal fungere.

Den svenske regering vil desuden stramme reglerne for modtagelse af asylansøgere, således at alle skal bo på et modtagecenter frem for at kunne vælge deres egen bolig.

- Det er vigtigt, fordi det jo er størstedelen af dem, der søger asyl, der ikke vurderes at have et grundlag for at få asyl, siger migrationsministeren ifølge TT.

Der er afsat 21 millioner svenske kroner til modtagecentrene til næste år. Summen vil herefter stige til 275 millioner svenske kroner i 2026.

Regeringen og Sverigedemokraterne ønsker et intensiveret arbejde med at overtale asylansøgeres oprindelseslande til at acceptere deres statsborgere, hvis de får nej til asyl i Sverige.

Antallet af asylansøgere i EU-landene stiger kraftigt for tiden, men Sverige bør ikke modtage flere asylansøgere, mener både Maria Malmer Stenergard og Jimmie Åkesson, partileder i Sverigedemokraterne.

- Migrationspolitikken i Sverige er ved at blive ændret. Det betyder, at det nu er på tide, at andre lande tager sig af disse spørgsmål, for Sverige har beskæftiget sig med det i meget høj grad i årtier, siger Jimmie Åkesson ifølge TT.

/ritzau/