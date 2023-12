Sverige vil fjerne mobiltelefoner fra folkeskolen

Den svenske folkeskole skal være helt mobilfri.

Det er Sveriges regering samt Sverigedemokraterna blevet enige om.

Rent praktisk skal mobiltelefoner indsamles om morgenen og så placeres på en slags "telefonhotel" i løbet af dagen.

- Det står klart nu, at det naturlige er, at man ikke har mobiltelefoner i 1. til 9. klasse i løbet af skoledagen og heller ikke i frikvartererne, siger partileder for Liberalerna Johan Pehrson.

- Vi skal øge indlæringen og tilegnelsen af viden i svenske skoler, fortsætter han.

Pehrson, som er arbejdsmarkeds- og integrationsminister, mener, at tiltaget vil medføre en "kulturforandring".

Ifølge ham skal man i klasselokalet være fokuseret. Og frikvartererne skal ikke bruges på at stirre ned i en skærm, lyder det.

- Der skal man lave aktiviteter, gerne noget bevægelse - og at man taler med sine skolekammerater og ikke synker ned i de sociale medier, siger Pehrson.

Han mener, at der på sociale medier er risiko for at synke ned i "et mørkt kaninhul".

- Vi skal have fokus på det rigtige liv, og det er det, skolen er til for, siger den svenske arbejdsmarkeds- og integrationsminister.

Som følge af aftalen skal skoleloven strammes.

Rektor skal dog efter planen fortsat kunne komme med afgørelser om individuelle undtagelser fra forbuddet.

Sverige ændrede sidste år sin skolelov, så mobiltelefoner som udgangspunkt kun må bruges i undervisningen efter instruktion fra læreren.

Det nye forbud skal ifølge Pehrson træde i kraft så snart som muligt. Men det vil formentlig tage omkring et år eller mere at udarbejde forslaget.

Pehrson mener blandt andet, at tiltaget er nødvendigt set i lyset af det svenske Pisa-resultat.

Her gik eleverne blandt andet tilbage i matematik og svensk, hvilket af Pehrson blev beskrevet som et "kundskabskollaps".

Også i Danmark og Tyskland var der på flere områder tilbagegang i Pisa-undersøgelsen.

