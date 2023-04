Sverige vil hente statsborgere hjem fra Sudan hurtigst muligt

Sverige vil hurtigst muligt evakuere svenske statsborgere fra Sudan.

Det siger den svenske statsminister, Ulf Kristersson, fredag.

Det gælder både svenske ambassadeansatte, deres familiemedlemmer og andre svenske statsborgere, der opholder sig i Sudan.

- Situationen er ganske enkelt helt forfærdelig, lyder det fra Kristersson.

Den svenske ambassade ligger i Sudans hovedstad, Khartoum, der i snart en uge har været plaget af voldsomme kampe.

Danmark har ikke nogen ambassade placeret i Sudan. Danmark er i stedet repræsenteret gennem en ambassade i Etiopiens hovedstad, Addis Ababa.

Sverige er i øjeblikket ved at koordinere en evakuering sammen med en række andre lande. Indtil videre har evakuering dog ikke været muligt.

- Vi håber, at det ændrer sig meget snart. Svenskere i Sudan opfordres til at søge ly, så længe kampene fortsætter, siger statsministeren.

Sudans hær har siden weekenden været i kamp mod den paramilitære organisation RSF - Rapid Support Forces.

De stridende parter stod bag et fælles militærkup i 2021.

Efter kuppet er de dog blevet uenige om, hvordan Sudan skal transformeres fra et militært styre til et civilt styre. Et af stridspunkterne er angiveligt, hvordan RSF skal integreres som en del af den sudanske hær.

Flere gange i løbet af de seneste dage har både Sudans hær og RSF givet udtryk for, at de er klar til at indlede en våbenhvile.

Indtil videre er kampene dog fortsat, og det er også tilfældet fredag.

Her havde RSF ellers lagt op til, at man ville lægge våbnene for at give indbyggerne mulighed for at fejre eid, som markerer slutningen på den muslimske fastemåned, ramadanen.

Over 300 personer vurderes at være blevet dræbt under kampene i Sudan.

Sudan, der arealmæssigt er Afrikas tredjestørste land, har flere gange i løbet af de seneste par årtier været ramt af uro.

