Sverige vil hjælpe Ukraine med ammunition og reservedele

Den svenske regering har tirsdag fremlagt en ny støttepakke til Ukraine.

Den har en samlet værdi på 3,4 milliarder svenske kroner. Det svarer til cirka 2,14 milliarder danske kroner.

Støttepakken udgøres primært af ammunition og reservedele til kampkøretøjer, kampvogne og artillerisystemer, som Ukraine har fået i tidligere svenske støttepakker.

Det oplyser den svenske forsvarsminister, Pål Jonsson, på et pressemøde.

- Ukrainerne har signaleret til os, at de har meget store behov for nye støttepakker. Frem for alt ammunition og reservedele.

- Under foråret og vinteren sendte vi store pakker med materiel. Nu sørger vi for, at ukrainerne også på lang sigt kan anvende det for at opnå fremgang på slagmarken, siger han.

Støttepakken indeholder også lastbiler og minerydningsudstyr. Det har Ukraine brug for under sin modoffensiv, lyder det fra den svenske regering.

Dertil er der også ammunition til luftværnssystemer med i pakken.

- Det er enormt vigtigt for ukrainerne, at Rusland ikke får luftherredømmet i den her krig, uden at man har et stærkt luftværnssystem, siger Pål Jonsson.

Det er den 13. støttepakke fra Sverige til Ukraine. Forsvarsministeren forventer, at den hurtigt bliver vedtaget.

Det er der gode muligheder for efter en "god og konstruktiv" dialog med de andre partier i Riksdagen, det svenske parlament, siger han.

Krigen i Ukraine begyndte i februar 2022, da russiske styrker invaderede Ukraine. Siden har lande i Vesten støttet Ukraine økonomisk samt med blandt andet våben, kampvogne og artillerisystemer.

/ritzau/TT