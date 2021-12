Sverige vil kræve coronapas af danskere ved indrejse

Sverige vil fra 21. december kræve, at alle indrejsende til Sverige skal vise coronapas.

Det kommer altså at gælde for de nordiske nabolande, siger statsminister Magdalena Andersson ifølge SVT.

Nabolandene har hidtil været undtaget.

- Vi ser jo en øget smittespredning i Europa, men også i vores nabolande. Og i Sverige har vi nu krav om covidpas ved indrejse fra alle lande, undtagen Norden.

- I dag vil regeringen så træffe en beslutning om, at det også vil blive et krav selv for de nordiske lande, siger hun.

Regeringen vil på et pressemøde klokken 10 præsentere de nye restriktioner.

