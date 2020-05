Sverige vil med i danske grænseåbninger sammen med Tyskland

Ifølge svensk minister skal svenskerne skal kunne rejse til Danmark på lige fod med tyskere og nordmænd.

Det er "urimelig forskelsbehandling", hvis den danske regering vælger at tillade indrejse fra Tyskland og Norge og holder den svenske grænse lukket.

Sådan lød det fra Anna Hallberg (S), den svenske minister for udenrigshandel og nordisk samarbejde.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Vi er meget kritiske over for det. Og det har vi påtalt, siger Anna Hallberg.

Hun mener ikke, at man bør sammenligne smittetrykkene i den danske og den svenske hovedstad.

- Skåne har en lavere smittespredning end Københavnsregionen.

- Jeg har argumenteret overfor den danske regering, at vi burde se Øresundsregionen som en fælles region snarere end at sammenligne Stockholm med København, siger Anna Hallberg til avisen Sydsvenskan.

Den svenske udenrigsminister Ann Linde (S) har fredag været i dialog med den danske udenrigsminister.

- Vi går ud fra, at man finder en god løsning, og at svenskerne ikke vil blive diskrimineret.

- Men de har endnu ingen forslag fra den danske side, siger Ann Linde til TT.

Kritikken kommer efter en corona-debat, som de danske partiledere deltog i 14. maj.

Her talte blandt andre Venstres formand, Jakob Elleman-Jensen, for at åbne grænserne for nordmænd og tyskere, men også imod en åbning af grænsen til Sverige.

- Hvis ikke det er sundhedsfagligt forsvarligt at åbne grænsen til Sverige, så kan svenskerne blive der, og så kan tyskerne komme op.

Formand for De Konservative Søren Pape Poulsen havde et lignende budskab.

- Lande, der minder om os, som har styr på smitten og hvor smittetrykket er lavt, som for eksempel Norge og Tyskland, skal vi åbne for.

Inden 1. juni vil regeringen melde ud, om man vil tillade yderligere indrejse til Danmark fra udlandet.

De danske grænser blev lukket 14. marts for alle, der ikke har et såkaldt "anerkendelsesværdigt formål" i Danmark.

/ritzau/