Sverige vil oprette en myndighed for psykologisk forsvar

Sveriges forsvar skal være bedre psykologisk rustet.

Den svenske regering vil derfor undersøge muligheden for at oprette en myndighed for psykologisk forsvar. Det oplyser statsminister Stefan Löfven i en tale på en forsvarskonference i Sälen.

- Et moderne totalforsvar skal kunne beskytte mod ydre påvirkninger af det demokratiske samfund, siger han ifølge SVT.

- Men der er en åbenlys risiko for, at udenforstående vil blande sig i, hvordan vi træffer vores beslutninger.

Et psykologisk forsvar handler om at sikre befolkningens forsvarsvilje i fredstid og modstandsvilje i tilfælde af krig.

Myndigheden, som skal oprettes, skal koordinere og udvikle det psykologiske forsvar.

- Regeringens besked er, at en sådan myndighed skal oprettes, og vi går umiddelbart videre med det arbejde, siger statsministeren.

I sin tale advarer Löfven desuden om, at et væbnet angreb mod Sverige ikke kan udelukkes.

- Regeringens vurdering er følgende: Et særskilt militært angreb mod Sverige er usandsynligt. Men vores land bliver unægteligt påvirket, hvis en væbnet konflikt opstår i vores område.

- Hvis et lands forsvarskapacitet skal opretholdes over tid, er det nødvendigt at tænke langsigtet frem for at ønsketænke, siger Stefan Löfven.

/ritzau/