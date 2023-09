Sverige vil sænke prisen på tobakssnus til næste år

Sverige vil sænke snusprisen og hæve prisen på cigaretter.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

- Anledningen er, at mange flere snuser end ryger. Og de sundhedsskadelige effekter fra rygning er signifikant mere mærkbare sammenlignet med snus, siger Oscar Sjöstedt fra Sverigedemokraterna.

Den svenske regering og Sverigedemokraterna vil sænke tobaksafgiften på snus med 20 procent, hvilket svarer til en prisændring på tre svenske kroner per dåse.

Det omfatter ikke nikotinposer også kaldet hvid snus og andre tobaksfrie produkter.

Afgifter på cigaretter og rygetobak stiger samtidig med ni procent, hvilket svarer til cirka fire kroner per pakke, skriver TT.

Ændringen vil først træde i kraft fra næste år og kommer til at koste staten 800 millioner svenske kroner i 2025, men det antages, at det opvejes ved at øge afgiften på cigaretter og rygetobak.

Hvor hvid nikotinsnus især ses i det danske landskab, er det tobakssnusen, der er dominerende i Sverige.

Ifølge Folkhälsomyndigheten, der er den svenske sundhedsstyrelse, tager en fjerdedel af svenske mænd i alderen 30 til 64 år tobakssnus dagligt eller sommetider.

Hvor andelen, der tager nikotinsnus, er under fem procent. Det viser tal fra december 2022.

Forslaget præsenteres i forbindelse med den svenske regerings efterårsbudget.

Der er også sundhedsrisici ved at tage tobakssnus, blandt andet påvirkning af hjertet, blodkar og højt blodtryk, skriver TT.

Snusbrugere har forhøjet risiko for at udvikle diabetes type to sammenlignet med dem, der ikke tager snus.

