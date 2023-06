Sverige vil udlevere PKK-støtte til Tyrkiet

Sveriges regering har mandag besluttet at udlevere en 35-årig tyrkisk mand til Tyrkiet.

Manden blev for ti år siden dømt til fængsel i fire år og syv måneder af en tyrkisk domstol for narkokriminalitet begået i Tyrkiet.

Det oplyser en højtstående embedsmand i Sveriges justitsministerium til tv-stationen SVT.

Hvis manden udleveres, vil det være første gang, at en erklæret tilhænger af det forbudte kurdiske arbejderparti PKK udleveres fra Sverige til Tyrkiet, skriver SVT.

Artiklen fortsætter under annoncen

PKK er på både Tyrkiets, EU's og USA's lister over terrororganisationer.

Den 35-årige tyrkiske statsborger modsætter sig udleveringen.

Ifølge ham er den ti år gamle narkodom blot et påskud fra tyrkisk side.

Han mener, at sagen reelt handler om, at han har været politisk aktiv i det prokurdiske parti HDP, og at han på Facebook åbent har vist opbakning til PKK.

Sveriges højesteret har spurgt Tyrkiets statsanklager, om der er nogle efterforskninger eller anklager mod manden om terrorstøtte eller "fornærmelse af præsidenten". Det har den tyrkiske statsanklager svaret nej til.

Den svenske højesteret afgjorde den 30. maj, at en udlevering til Tyrkiet ikke vil være i strid med hverken Den Europæiske Menneskerettighedskonvention eller Sveriges lov om udlevering.

- Regeringen deler højesterettens beslutning, siger Ashraf Ahmed, som er chef for centralmyndigheden i det svenske justitsministerium.

Artiklen fortsætter under annoncen

Den 35-årige mand, som nu står til udlevering, blev i 2013 dømt for at have transporteret en taske, der indeholdt 1,8 kilo cannabis.

Efter at have afsonet knap et halvt år af sin straf blev han prøveløsladt. Han flyttede til Sverige på lovlig vis og fik arbejdstilladelse.

Han blev anholdt i Sverige sidste år efter anmodning fra den tyrkiske statsanklager, som nu kræver, at manden skal afsone resten af sin fængselsstraf.

Tyrkiet og Ungarn er de eneste lande, der indtil videre ikke har godkendt Sveriges ansøgning om at blive medlem af forsvarsalliancen Nato.

Begrundelsen fra den tyrkiske regering er, at Sverige angiveligt støtter kurdiske terrorister.

Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, har kritiseret Sverige for ikke at efterkomme et tyrkisk krav om at udlevere en række personer, som Tyrkiet sætter i forbindelse med militante kurdere og et mislykket kupforsøg i 2016.

/ritzau/TT