I valgkredsen for det nordlige og østlige Skåne fik Sverigedemokraterna hver tredje stemme.

Sverigedemokraterna er størst i to af Skånes fire valgkredse

Det indvandringskritiske parti Sverigedemokraterna, som ligner den store vinder af det svenske valg, er blevet det største parti i to ud af de fire valgkredse i Skåne.

Det viser den svenske valgmyndigheds optælling, oplyser TT.

I valgkredsen for det nordlige og østlige Skåne fik Sverigedemokraterna næsten hver tredje stemme – 32,3 procent.

I den vestlige valgkreds fik partiet 28,9 procent af stemmerne.

I Skåne gik det dårligst for Sverigedemokraterna i Malmøs valgkreds. Her fik partiet omkring 16,5 procent af stemmerne.

Ved valget i 2018 fik Sverigedemokraterna en rekordfremgang i Skånes landkommuner.

18 af partiets stærkeste kommuner lå i Skåne ved det valg. Skåne var et af de områder i Sverige, hvor der var procentvis flest stemmer på partiet.

Hvis blå blok vinder valget, er det Sverigedemokraternas ambition at sidde med i regeringen, siger partiets leder, Jimmie Åkesson.

- Lige nu er vi Sveriges næststørste parti. Og det ser ud til, at vi fastholder den position. Det er virkelig godt gået.

- Jeg har ikke tænkt mig at sige noget om kampen mellem blokkene, andet end at det ser rigtig godt ud lige nu, siger han ifølge Aftonbladet. Han tilføjer:

- Hvis der kommer et magtskifte, kommer vi til at få en central position i den nye regering, som tiltræder. Vores ambition er at sidde med i regeringen.

Svensk politik var i årene efter Sverigedemokraternas fremkomst præget af, at ingen af de andre partier ville samarbejde med det nye parti.

/ritzau/TT