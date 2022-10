Sverigedemokraterna holdes ude af blå regering i Sverige

Efter godt en måneds forhandlinger er en regering faldet på plads i Sverige.

Det oplyser fire blå partier på et fælles pressemøde fredag formiddag.

Regeringen kommer til at bestå af Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna med Ulf Kristersson (M) som statsminister.

Det betyder samtidig, at det højreorienterede parti Sverigedemokraterna (SD) holdes ude af regeringen og bliver støtteparti.

SD blev ellers næststørst ved valget i september og størst af alle i blå blok. Partiet har på grund af sin indvandringskritiske holdning dog traditionelt svært ved at finde samarbejdspartnere blandt de øvrige svenske partier.

SD-leder Jimmie Åkesson er med på fredagens pressemøde.

Her siger han blandt andet, at der venter et "paradigmeskift" i den svenske migrationspolitik. Det inkluderer, at antallet af kvoteflygtninge skal sænkes fra 6400 til 900 i løbet af regeringsperioden.

Åkesson siger samtidig, at SD havde foretrukket en regering bestående af alle de fire partier. En sådan regering ville have flertal i Riksdagen.

Ulf Kristersson understreger på fredagens pressemøde, at regeringen har respekt for, at ikke alle vælgere har sat deres kryds ved netop dem.

- Vi vil samle. Ikke splitte, lyder det.

- Vi har slået én ting fast: vores politik skal stå fast i midten, tilføjer Kristersson ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Den kommende statsminister vil klokken 11 fredag gå til den svenske Riksdags formand, talman Andreas Norlén, og oplyse, at partierne er klar til at stemme om en kommende svensk regering.

Ulf Kristersson kommer til at overtage statsministerposten fra socialdemokratiske Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna blev størst ved valget den 11. september med 30,33 procent af stemmerne. Sverigedemokraterne fik 20,54 procent, mens Moderaterna blev tredjestørst med 19,84 procent af stemmerne.

/ritzau/