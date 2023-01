Sverigedemokraterna skaber usikkerhed om Sveriges EU-formandskab

Sverige har søndag overtaget EU-formandskabet efter Tjekkiet. Den nye svenske regering har dermed fået en nøglerolle i forhandlingerne om EU's kurs i de kommende seks måner.

- Sverige overtager formandskabet på et tidspunkt, hvor EU står over for historiske udfordringer, hedder det i en erklæring fra den svenske statsminister, Ulf Kristersson, om formandskabet ifølge TT.

I en erklæring på statsministerens hjemmeside nævnes krigen i Ukraine, kampen mod klimafordringer og den europæiske konkurrencedygtighed som de mest påtrængende udfordringer.

- Det er Sveriges prioritet at fokusere på "et mere grønt, et mere sikkert og mere frit Europa", skriver Kristersson, der er relativt ukendt på den europæiske scene. Det samme gælder de øvrige ministre i hans centrum-højre regering.

Sveriges nye borgerlige regering har kun været ved magten i omkring to og en halv måned. Ud over Moderaternas Ulf Kristersson, som overtog magten fra Socialdemokraterna efter valget i september, består regeringen af Kristdemokraterna og Liberalerna.

Kristersson er den første svenske regeringsleder, som samarbejder med Sverigedemokraterna (SD). Partiet er støtteparti for regeringen.

SD har opgivet sit krav om at få Sverige ud af EU. Men partiet består af EU-skeptikere, og det har flere plader i Riksdagen end statsministerens konservative parti.

Formandskabet i EU går på skift hvert halve år mellem de 27 EU-medlemslande. Det er primært regeringen i formandslandet, der er ansvarlig for afviklingen af formandskabet.

Formandskabet arrangerer rådsmøder, planlægger arbejdet og leder forhandlingerne mellem EU's medlemslande. Det vil eksempelvis sige, at det er en minister for formandslandet, der leder møderne for EU-landenes ministre.

EU-parlamentarikeren Heléne Fritzon fra Socialdemokraterna, som nu er i opposition, siger til TT, at den borgerlige regering er kommet med mange fine ord om planerne for formandskabet. Men at det er usikkert hvad den vil få ud af det.

- Der er stor usikkerhed, når det i praksis er Sverigedemokraterna som har overtaget, siger Fritzon.

Andre vurderer, at SD ikke vil få så stor indflydelse på EU-kursen.

- Den aftale, der er indgået i den svenske regering, indebærer, at SD formelt skal informeres om beslutninger, der træffes. Men generelt er EU-sager ekskluderet fra aftalen. Det siger Göran von Sydow, direktør ved Svenska Institutet för Europapolitiska Studier, til nyhedsbureauet AFP.

- Jeg er ikke så bekymret for, at SD kommer til at stikke kæppe i hjulene for den svenske regeringen.

- Udfordringen vil snarere være den relativt uerfarne regering, siger han.

