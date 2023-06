Sveriges bandekriminalitet kom op på møde med USA

Bekæmpelse af kriminalitet på tværs af grænser var på dagsordenen, da der onsdag var ministermøde mellem EU og USA i Stockholm.

Målet med mødet var egentligt at styrke samarbejdet mellem USA og de 27 EU-lande. Men det var den hjemlige svenske dagsorden med høj kriminalitet, som fyldte i spørgsmålene fra de svenske medier.

- Jeg har et spørgsmål til repræsentanterne for USA. I fortalte, at I diskuterede kriminaliteten i Sverige. Det er et eskalerende problem. Hvordan ser I Sveriges situation? Og hvad mener I, der bør gøres?, lød spørgsmålet fra Sveriges TV4.

USA's justitsminister, Merrick Garland, undlod dog behændigt at sætte de svenske værter i forlegenhed.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Jeg vil overlade vurderingen af den svenske situation til de svenske repræsentanter. Men vi talte om den assistance, vi kan yde i forhold til organiseret kriminalitet, sagde Merrick Garland.

Også USA har udfordringer med organiseret kriminalitet, men har valgt en anden tilgang end Sverige med brug af lange fængselsstraffe.

Ifølge den svenske justitsminister, Gunnar Strömmer, er der dog alligevel oplagte muligheder for samarbejde med USA.

- Hvis vi tager udgangspunkt i vores egne problemer med organiseret kriminalitet, foregår den i vid udstrækning på tværs af grænser. 70 procent af de kriminelle netværk er aktive på tværs af grænserne i EU.

- Vi ved også, at meget af kriminaliteten i Sverige bliver begået af svenske borgere, der er bosat i andre lande, sagde Gunnar Strömmer.

Han fremhæver smugling af narkotika og våben som to af de områder, hvor EU og USA kan samarbejde.

De svenske bandeproblemer er i de senere år eskaleret til et hidtil uset niveau.

I sidste uge oplyste Gunnar Strömmer, at Sverige nu skønnes at huse 30.000 bandemedlemmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Til sammenligning havde Danmark i september sidste år 1408 registrerede bandemedlemmer. Det viser den seneste opgørelse fra Det Kriminalpræventive Råd.

Det svarer til, at Danmark har under fem procent af antallet af bandemedlemmer i Sverige. Problemerne er blevet kædet sammen med den lempelige udlændingepolitik, som Sverige tidligere førte.

Sverige er 10-15 år efter Danmark, når det gælder stram udlændingepolitik. Det fastslog den svenske statsminister, Ulf Kristersson, for nylig.

- Det, vi gør nu, er Danmark begyndt på for 10-15 år siden. Det er nødvendigt, det er muligt, men det tager tid, sagde Kristersson.

Udmeldingen kom i slutningen af april. Her besøgte Kristersson statsminister Mette Frederiksen (S) på Marienborg.

- Vi har talt om hjemsendelse af afviste asylansøgere. Vi har talt om kriminalitetsbekæmpelse. Ikke mindst fra den organiserede bandekriminalitet, sagde Mette Frederiksen efter mødet.

/ritzau/