Sveriges borgerlige beholder Norlén som Riksdagsformand

Andreas Norlén kan fortsætte som formand for Riksdagen i Stockholm. Han skal nu lede regeringsdrøftelser.

Den borgerlige fløj i den nye riksdag i Sverige er blevet enige om at indstille, at Andreas Norlén genvælges som formand for den parlamentariske forsamling i Stockholm, Sveriges hovedstad.

Det er formanden, der leder forhandlingerne om en ny regering. Han kaldes "talman" i Sverige.

Norlén er fra det konservative parti Moderaterna.

Det ventes, at Riksdagen mandag stemmer om ham, men de fire borgerlige partier - Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna - har flertal.

Partierne indstiller også, at Julia Kronlid fra Sverigedemokraterna bliver næstformand, siger partierne i en pressemeddelelse.

Sverigedemokraterna er det næststørste parti i Riksdagen efter Socialdemokraterna, der nu er på vej i opposition.

Men de fire partier blev altså enige om, at Moderaterne, det tredje største parti i forsamlingen, beholder formandsposten.

Det svenske nyhedsbureau TT skriver, at Liberalerna har været modstandere af at give Sverigedemokraterna formandsposten, som er den fornemste post, som en folkevalgt kan få.

Kun kongen rangerer højere i det svenske hierarki.

Andreas Norlén har været formand siden 2018.

Indstillingen af ham hilses velkommen af afgående statsminister Magdalena Andersson fra Socialdemokraterna.

- Jeg hilser Moderaternas nominering af Andreas Norlén til posten som Riksdagens talman velkommen. Andreas Norlén har i de seneste fire år forvaltet embedet vel og været en god repræsentant for Sveriges riksdag, siger Andersson til TT.

/ritzau/TT