Sveriges borgerlige partiledere på visit hos Moderaterna

Sverigedemokraternas partileder, Jimmie Åkesson, har mandag spist frokost hos det andet store parti i Sveriges blå blok, Moderaterna.

- Jeg skal spise frokost, lyder det fra Åkesson til Aftonbladet, der fangede ham på vej ind i Moderaternas partihovedkvarter i Stockholm mandag.

Efterfølgende ville han ikke sige noget om, hvem han havde mødt.

- Hvem jeg har spist frokost med, tror jeg ikke er af almen interesse lige nu, siger han til Expressen.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Når vi har noget at sige, vil vi sige noget.

Han skriver mandag eftermiddag på Twitter, at han godt kan forstå, at spørgsmålene er mange lige nu.

- Dog er der endnu ikke et sikkert valgresultat, og der er derfor grund til at have is i maven og ikke agere forhastet, skriver Åkesson.

Sverigedemokraternas stabschef, Linus Bylund, bekræfter dog over for avisen, at Åkesson har været hos Moderaterna "for at tale".

Også partilederen fra Liberalerna, Johan Pehrson, og Kristdemokraternas leder, Ebba Busch, har mandag besøgt Moderaternas hovedkontor.

- Selvfølgelig talte vi i aftes og også i nat. Nu skal vi opsummere dagen, tænker jeg, siger Busch til TT.

Johan Pehrson havde ingen kommentarer, da han forlod Moderaternas hovedkontor. Han ville heller ikke kommentere, om der er indledt nogen form for forhandlinger om regeringsmagten.

De fire partier udgør højrefløjen i Riksdagen, der samlet set er gået frem ved søndagens valg.

Valget er så tæt, at der endnu ikke er udråbt en vinder.

Mandag eftermiddag førte blå blok med 175 mandater mod 174 mandater til rød blok. Da var 95 procent af stemmerne optalt.

De stemmer, der ikke var talt op mandag, var stemmer, som svenskere bosat i udlandet har givet, og de sidste brevstemmer. Det antages, at det drejer sig om 200.000-250.000 stemmer.

Det er ikke klart, hvor brevstemmerne typisk ligger politisk. Men stemmer fra udlandssvenskere har en tendens til at gå til den borgerlige blok.

Det endelige resultat kan først ventes onsdag eller torsdag.

/ritzau/TT