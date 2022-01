Sveriges coronarestriktioner fortsætter i to uger endnu

Sverige vil begynde at afvikle coronarestriktioner fra den 9. februar, meddeler den svenske socialminister, Lena Hallengren.

- Vi har for øjeblikket en ekstrem stor smittespredning, siger Hallengren, der holdt pressemøde om pandemien onsdag.

Hun henviser til, at udbredelsen af omikronvarianten har store konsekvenser for vigtige samfundsaktiviteter. Hun understreger samtidig, at det stadig har stor betydning at få bremset smittespredning ved den mindste kontakt med andre.

- Antallet af vaccinationer må øges, understreger hun.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Restriktionerne fortsætter i 14 dage. Hvis vi på det tidspunkt ser stabilisering og flere vaccinationer, så kan vi fjerne restriktionerne, siger Hallengren.

/ritzau/TT