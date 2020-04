Sveriges konge i corona-hilsen: Husk at du ikke er alene

Uanset hvor dyb eller alvorlig en krise er, slutter den før eller siden, sagde Sveriges konge i tv-tale.

Sveriges kong Carl Gustaf opfordrede svenskerne til at tænke uselvisk, da han søndag aften sendte en tv-transmitteret hilsen til det svenske folk under coronakrisen.

Mange svenskere vil gerne på påskeferie med familien eller vil gerne rejse. Men meget af det, man plejer at foretage sig i påsken, vil ikke være muligt i år.

- Det må vi acceptere og indstille os på at blive hjemme, lød det fra Carl Gustaf.

Han mindede om, at det handler om at tænke på sine medmennesker og undlade at sprede smitte, der i værste fald kan koste liv.

- Tænker jeg på mine medmennesker? Eller sætter jeg mig selv først? De valg, vi tager i dag, skal vi leve med, længe. De kommer til at påvirke mange, sagde han.

Regentens tale var alvorsfuld, og han drog sammenligninger med tidligere kriser, Sverige har befundet sig i. Han mindede om, at han i en alder af 74 år selv har oplevet en del kriser i sit liv.

- En ting jeg har lært er, at uanset hvor dyb eller alvorlig krisen er, slutter den før eller siden, sagde Carl Gustaf.

- Selv om det kan føles svært, så husk, at du ikke er alene, mindede kongen om.

Det var dog ikke kun et dystert krisebudskab, den svenske konge sendte til sine landsmænd.

Han tog sig god tid i den syv minutter lange tale til også at hylde den store civile indsats, sundhedsansatte yder på landets sygehuse og andre steder i den offentlige sektor.

Det handler om at stille op og at adskille det, der er vigtigt, fra det, der ikke er vigtigt, siger tv-stationen SVT's indenrigspolitiske kommentator Mats Knutson.

- I denne akutte krisetilstand er kongens rolle naturligvis vigtig, siger kommentatoren i en analyse på svt.se.

- Hans vigtigste budskab var, at svenskerne ikke skal rejse i påsken, men i stedet blive hjemme for at begrænse smitten, siger Mats Knutson.

Kongens tale til nationen blev sendt fra Stenhammars Slott i Sörmland 120 kilometer udenfor Stockholm.

Her har den 73-årige konge og 76-årige dronning Silvia i nogen tid opholdt sig for at undgå at blive smittet med coronavirus.

/ritzau/