Sveriges kong Carl Gustaf XIV og dronning Silvia er begge testet positive for coronavirus, meddeler hoffet.

Sveriges konge og dronning er testet positive for corona

Sveriges kong Carl Gustaf XIV og dronning Silvia er begge testet positive for coronavirus. Det meddeler hoffet i Stockholm i en pressemeddelelse tirsdag.

Kongeparret, som er fuldt vaccineret, blev testet mandag aften.

Både kongen og dronningen har kun milde symptomer.

Carl Gustaf, der 75 år, og Silvia, som er 78 år, har isoleret sig i hjemmet efter reglerne, og der er sat en smittesporing i gang.

- Smitteopsporing er selvfølgelig sat i gang, og de, som skal informeres, er blevet informeret, siger hoffets informationschef, Margareta Thorgren.

– Kongeparret blev testet, da der var personer i deres nærhed, som havde haft symptomer. Det skete af sikkerhedshensyn, tilføjer informationschefen.

Der var i forvejen sparsomt med programpunkter i kongeparrets kalender på grund af pandemien.

Meddelelsen fra kongehuset kom samtidig med, at de svenske sundhedsmyndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters meddelte, at der i Sverige blev sat ny daglig rekord for covid-19-tilfælde i sidste uge.

Det skete, da der torsdag den 30. december blev registreret 11.507 nye smittetilfælde inden for et døgn.

De daglige smittetal i Sverige bliver typisk revideret, når der kommer forsinkede indrapporteringer fra forskellige regioner.

I flere uger har der været registeret skarpe stigninger i antallet af smittetilfælde og indlæggelser til dels på grund af den mere smitsomme coronavariant omikron.

Den tidligere smitterekord på 11.376 smittede var fra slutningen af december 2020.

Sverige, der har op mod 10,4 millioner indbyggere, foretager langt færre coronatest end Danmark.

Sverige indførte skærpede restriktioner om social afstand og begrænset forsamlingsfrihed dage før jul.

/ritzau/TT