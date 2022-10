Sveriges konservative har ny frist til at danne regering

Sveriges konservative leder, Ulf Kristersson, har onsdag fået forlænget en frist til at danne en borgerlig regering frem til fredag, oplyser Riksdakens formand, talmann Andreas Norlén, ifølge det svenske nyhedsbureau TT.

Det sker efter intense forhandlinger gennem flere uger mellem de fire blå partier - det konservative Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna og Sverigedemokraterna.

De fire partier fik flertal ved valget den 11. september.

- Jeg er blevet orienteret om, at forhandlingerne om en regeringsdannelse skrider fremad, men at der er behov for lidt mere tid. Jeg er tilfreds med, at Sverige vil få en ny regering så hurtigt som muligt, men arbejdet bør samtidig ikke forceres, hedder det i en pressemeddelelse fra Andreas Norlén.

Den nye tidsfrist er fredag klokken 11. Hvis Ulf Kristersson her bliver foreslået som ny statsminister, kommer forslaget til at blive fremlagt i Riksdagen samme dag, skriver talmannen videre.

De fire partier havde i første omgang fået en frist til en regeringsdannelse onsdag klokken 11.

- Vi er enige om de store spørgsmål. Vi er enige om en ny retning og om at gøre noget nyttigt for Sverige, siger Ulf Kristersson.

Eftersom Sverigedemokraterna blev det største parti på den borgerlige fløj, kræver partiet enten plads i regeringen eller betydelig politisk indflydelse som parlamentarisk støtteparti.

Lederen af Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson sagde i sin tale på valgaftenen, at hans parti forventer "en central rolle" i den nye regering, hvis der kommer et magtskifte i Sverige.

- Vores ambition er at komme med i regeringen, sagde han.

/ritzau/TT