Ulf Kristersson vil rejse til Tyrkiet hurtigst muligt for at få svensk Nato-medlemskab på plads.

Sveriges nye statsminister vil til Tyrkiet for at tale Nato

Sveriges nye statsminister, Ulf Kristersson fra Moderaterne, ønsker at rejse til Ankara i Tyrkiet for at mødes med Tyrkiets præsident, Recep Erdogan.

Han håber, at det kan medvirke til, at Tyrkiet vil ratificere svensk medlemskab af Nato. Det siger Ulf Kristersson på vej ind til sit første EU-topmøde i Bruxelles efter dannelsen af den nye svenske regering.

- Vi har sendt et signal til den tyrkiske regering om, at vi er klar til at tage til Ankara omgående. Jeg vil gøre det, så snart det passer for dem, siger Ulf Kristersson.

Dermed fortsætter han den tidligere regerings arbejde med at få fjernet de sidste sten på vejen til et svensk medlemskab af Nato.

Artiklen fortsætter under annoncen

Som en af sine første handlinger som statsminister meddelte Ulf Kristersson, at den nye regering vil øge forsvarsbudgettet. Senest i 2026 skal det op på to procent af bruttonationalproduktet (bnp).

I Nato er der en målsætning om, at alle lande skal bruge mindst to procent af deres bnp, der oftest bruges til at måle størrelsen på et lands økonomi, på forsvarsudgifter. Hvis den svenske regering når målet, vil Sverige nå Nato-målsætningen syv år før Danmark.

Også i forhold til Tyrkiet vil den nye svenske regering fortsætte arbejdet med at overbevise Erdogan om, at man er et værdigt medlem af Nato. Erdogan har været skeptisk over for Sveriges indsats over for den kurdiske organisation PKK, som er på EU's og USA's terrorliste.

Under den tidligere svenske regering blev der indgået en aftale med Tyrkiet, som understreger Sveriges forpligtelse til at bekæmpe terrorisme. Den aftale vil den nye regering overholde, siger Ulf Kristersson.

- Jeg tror, at jeg vil kunne komme med et budskab om, at vi har fælles interesser. Og at Sverige gør, hvad vi har lovet at gøre, siger Ulf Kristersson med henvisning til aftalen.

Med hensyn til Finland, der også venter på endelig tyrkisk godkendelse, siger Ulf Kristersson, at det er i alle tre landes interesse, at sagen bliver løst snart.

I forhold til Tyrkiet er det sidste skridt, at det tyrkiske parlament godkender Sveriges og Finlands optagelse i Nato.

/ritzau/