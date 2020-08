Sveriges økonomi skrumpede næsten ni procent i andet kvartal

Nedgang i Sveriges bnp i andet kvartal er den største for et enkelt kvartal i perioden fra 1980 og fremefter.

Sveriges bruttonationalprodukt er i andet kvartal af i år skrumpet med 8,6 procent i forhold til første kvartal.

Det viser den såkaldte BNP-indikator fra Sveriges Statistik (SCB).

Tallet er korrigeret for sæsonmæssige udsving.

- Nedgangen i bnp er den største for et enkelt kvartal i perioden fra 1980 og fremefter, skriver SCB.

Den største del af nedgangen skyldes faldende eksport, og at svenskerne køber mindre.

BNP-indikatoren er en foreløbig opgørelse over det kvartalsvise nationalregnskab.

Den officielle beregning af bnp for andet kvartal vil ligge klar 28. august.

Opgørelsen fra SCB viser et lidt større fald end ventet. Det siger Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank.

- Men det var mindre end tilbagegangen på 12,1 procent for eurolandene under et, og det skal også ses i forhold til, at Sverige som et af meget få lande faktisk havde fremgang i bnp i første kvartal, siger han.

Det vil "givetvis også være billedet for de andre nordiske lande", lyder hans vurdering.

/ritzau/