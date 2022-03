Sveriges profilerede coronachef stopper og får job i WHO

Den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell forlader sit job i den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Tegnell har i stedet fået job i Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Her skal han arbejde for WHO's globale vaccinationskampagne.

- Jeg har arbejdet med vacciner i 30 år og har samtidig altid brændt for internationale spørgsmål. Nu får jeg fået chancen for at bidrage til det omfattende internationale samarbejde, siger han i en pressemeddelelse.

- Det er stadig meget vigtigt, at vaccinerne når ud til de lande, der ikke har haft økonomiske forudsætninger for at købe deres egne vacciner, siger han.

Tegnell har været med til at udstikke Sveriges strategi i kampen mod corona og været fast inventar på svenske pressemøder om coronasituationen. Han er derfor blevet et profileret og velkendt ansigt i Sverige.

Særligt i begyndelsen af coronakrisen tiltrak Tegnell og Sverige sig en del opmærksomhed i Europa ved at indføre relativt lempelige coronatiltag.

I stedet blev det i høj grad overladt til svenskerne selv at eksempelvis holde afstand i offentligheden og holde sig hjemme ved sygdom.

Tegnell har været statsepidemiolog i Sverige siden marts 2013. Hans post overtages fra og med 14. marts af Anders Lindblom.

Tegnell har tidligere arbejdet i blandt andet WHO og EU-Kommissionen.

/ritzau/