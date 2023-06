Sveriges regering nægter at standse demonstration med ny terrorlov

Sveriges nye terrorlov kan ikke bruges til at forhindre ytringer.

Det siger Sveriges justitsminister, Gunnar Strömmer.

Udmeldingen kommer, efter at Fahrettin Altun, talsperson for Tyrkiets præsident Erdogan, skrev på Twitter, at Sverige bør bruge landets nye terrorlov til at standse en demonstration på søndag.

Demonstrationen er rettet mod et svensk Nato-medlemskab, skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Konkret ønsker Tyrkiet, at PKK-medlemmer ikke skal have lov til at deltage i demonstrationen.

- Vi håber inderligt, at den nye terrorlov, som træder i kraft 1. juni, vil blive brugt ordentligt.

- Særligt må de svenske myndigheder forhindre PKK-medlemmer i at demonstrere 4. juni, hvis de (Sverige, red.) for alvor mener, at de vil adressere Tyrkiets tvivl, skrev Fahrettin Altun i et tweet tirsdag.

PKK er en kurdisk gruppe, der kæmper for en uafhængig stat for Tyrkiets kurdiske mindretal.

Gruppen er stemplet som en terrororganisation af både Tyrkiet, EU og USA.

Demonstrationen er ifølge TT arrangeret af gruppen Alliancen mod Nato i Sverige.

Justitsminister Gunnar Strömmer vil ikke afvise, at demonstrationen kan blive standset.

- Vores love er udformet sådan, at de vurderinger ikke foretages af regeringen, men af de ansvarlige myndigheder, så dem kan jeg henvise til, siger justitsministeren ifølge TT.

I kølvandet på krigen i Ukraine har Sverige søgt optagelse i forsvarsalliancen Nato.

Tyrkiet har dog indtil videre ikke godkendt Sveriges ansøgning.

Begrundelsen fra den tyrkiske regering er, at Sverige angiveligt støtter kurdiske terrorister.

Tyrkiets præsident Erdogan har desuden kritiseret Sverige for ikke at udlevere en række personer, som Tyrkiet sætter i forbindelse med militante kurdere og et mislykket kupforsøg i 2016.

